Україна
Зеленский объявил подготовку новых санкций против России

Зеленский объявил подготовку новых санкций против России

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:39
Зеленский анонсировал новые санкции против России и ее союзников
Президент Украины Владимир Зеленский и уполномоченным по санкционной политике Владислав Власюк. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых санкций против России и лиц, которые прямо или косвенно способствуют российской агрессии. По его словам, до конца года Украина планирует принять еще несколько пакетов санкций.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Что будет включать новый пакет санкций против России

Глава государства отметил, что как минимум один из санкционных пакетов будет направлен против лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Речь идет не только о гражданах России, но и о представителях других стран, в частности Китая, которые сотрудничают с российской военной промышленностью.

Отдельно Владимир Зеленский сообщил о подготовке санкций в отношении тех, кто публично оправдывает российскую агрессию.

"Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии", — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает активную координацию с европейскими структурами по наполнению 20-го пакета санкций Европейского Союза. Ключевой задачей, по его словам, является усиление давления на энергетические активы Владимира Путина и связанных с ним российских олигархов.

Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке нового санкционного пакета Канады и поблагодарил канадскую сторону за поддержку этой работы. Украина также продолжит процесс синхронизации санкционных решений с международными партнерами — соответствующие решения Совета национальной безопасности и обороны и президентские указы ожидаются в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе в Сенат США внесли законопроект, где предлагают наказывать санкциями те страны, которые продолжают покупать российскую нефть.

Также ранее Владимир Зеленский объявлял о введении санкций против 700 морских судов, которые Россия использует для транспортировки нефти.

Впрочем США приняли решение отменить санкции против компаний, которые ранее поставляли России разнообразное оборудование для обороны.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
