США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК

Володимир Путін.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки зняло санкції з декількох компаній, які продавали Росії обладнання. Зокрема, йдеться також про оборонний сектор.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Обладнання для російського ВПК

Зокрема, серед компаній, яких виключили зі списку обмежень, є кіпрська Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Вона є дочірньою інвестиційної компанії, головний офіс якої розташований у Москві. Водночас московські юридичні структури цієї організації й надалі перебувають під санкціями.

Крім того, Штати зняли обмеження із дубайської компанії 365 Days Freight Services FZCO та турецької Etasis. Раніше їх покарали за постачання до Росії забороненого обладнання, яке використовувалося у її військово-промисловому секторі.

Санкції також зняли з фінської компанії Hi-Tech Koneisto та її топменеджерки, яка є громадянкою Фінляндії, Євгенії Дремової. Відомо, що вона постачала російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання.

США не пояснюють мотивів такого кроку.

