Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки сняло санкции с нескольких компаний, которые продавали России оборудование. В частности, речь идет также об оборонном секторе.

Об этом говорится на сайте Минфина США.

Оборудование для российского ВПК

В частности, среди компаний, которых исключили из списка ограничений, есть кипрская Veles International Limited и ее владелец Дмитрий Бугаенко. Она является дочерней инвестиционной компании, главный офис которой расположен в Москве. В то же время московские юридические структуры этой организации и в дальнейшем находятся под санкциями.

Кроме того, Штаты сняли ограничения с дубайской компании 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis. Ранее их наказали за поставки в Россию запрещенного оборудования, которое использовалось в ее военно-промышленном секторе.

Санкции также сняли с финской компании Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджера, которая является гражданкой Финляндии, Евгении Дремовой. Известно, что она поставляла российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.

США не объясняют мотивов такого шага.

Напомним, в Сенат США подали законопроект, направленный на ужесточение санкций против российских нефтяных доходов.

Ранее СМИ сообщали, что Россия поставляет газ в Китай. Таким образом, страна-террористка обходит санкции Штатов.