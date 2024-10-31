Звільнення Андрія Костіна — Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення щодо звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України. На сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Про це стало відомо з документів Офісу Президента України.

Читайте також:

Андрія Костіна звільнили з посади Генпрокурора

Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Документ підписаний Володимиром Зеленським сьогодні, у четвер, 31 жовтня. Таким чином Андрій Костін офіційно звільнений з посади Генерального прокурора України.

Зазначимо, що Андрій Костін очолив Генпрокуратуру наприкінці липня 2022 року, який прийшов на заміну попередниці Ірині Венедиктовій, яку до слова теж звільнили зі скандалом.

У 2021 році Андрій Костін був кандидатом на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але не зміг пройти так званий в народі "фільтр доброчесності". Також народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявляв, що комісія з відбору відкинула його кандидатуру як політично залежну.

Скандал щодо Андрія Костіна

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, парламент України підтримав заяву Андрія Костіна щодо звільнення з посади Генерального прокурора.

Андрій Костін вирішив піти у відставку на тлі скандалу з медико-соціальними експертизами в Україні, яких масово викрили на корупції. Зокрема справа стосувалась фальшивих інвалідностей серед посадовців державних органів влади серед яких були й прокурори. Ці інвалідності були отримані посадовцями завдяки наданим МСЕК висновкам.

Нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що наразі заміни Андрію Костіну на посаду Генпрокурора не знайшли.