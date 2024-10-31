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Зеленський офіційно звільнив Костіна з посади Генпрокурора

31 жовтня 2024 10:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Звільнення Андрія Костіна — Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення щодо звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України. На сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Про це стало відомо з документів Офісу Президента України.

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Андрія Костіна звільнили з посади Генпрокурора

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Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Документ підписаний Володимиром Зеленським сьогодні, у четвер, 31 жовтня. Таким чином Андрій Костін офіційно звільнений з посади Генерального прокурора України.

Зазначимо, що Андрій Костін очолив Генпрокуратуру наприкінці липня 2022 року, який прийшов на заміну попередниці Ірині Венедиктовій, яку до слова теж звільнили зі скандалом. 

У 2021 році Андрій Костін був кандидатом на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але не зміг пройти так званий в народі "фільтр доброчесності". Також народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявляв, що комісія з відбору відкинула його кандидатуру як політично залежну. 

Скандал щодо Андрія Костіна

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, парламент України підтримав заяву Андрія Костіна щодо звільнення з посади Генерального прокурора. 

Андрій Костін вирішив піти у відставку на тлі скандалу з медико-соціальними експертизами в Україні, яких масово викрили на корупції. Зокрема справа стосувалась фальшивих інвалідностей серед посадовців державних органів влади серед яких були й прокурори. Ці інвалідності були отримані посадовцями завдяки наданим МСЕК висновкам.

Нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що наразі заміни Андрію Костіну на посаду Генпрокурора не знайшли.

Володимир Зеленський указ звільнення Андрій Костін Офіс генерального прокурора

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