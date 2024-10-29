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Костін прокоментував своє звільнення з посади генпрокурора

29 жовтня 2024 19:36
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Звільнення з посади генпрокурора — Андрій Костін прокоментував
Андрій Костін. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 29 жовтня, парламент України підтримав заяву Андрія Костіна про звільнення з посади Генерального прокурора. У своєму зверненні Костін зазначив, що цей період був одним із найважливіших та найвідповідальніших у його кар’єрі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Заява Костіна

Він підкреслив, що Україна є першою у світі країною, яка в умовах активних бойових дій системно документує та розслідує воєнні злочини. За його словами, на цей час встановлено 721 підозрюваного, 514 справ передано до суду і 133 осіб вже отримали вироки.

Костін зазначив, що завдяки тісній співпраці з Міжнародним кримінальним судом були видані ордери на арешт лідера Росії Володимира Путіна та низки високопосадовців російського військового керівництва. Костін також відзначив створення Координаційного центру підтримки постраждалих від воєнних злочинів, який надає допомогу понад тисячі людей.

"Дякую парламенту та президенту Володимиру Зеленському за довіру. Дякую нашим військовим, які захищають нашу свободу. Всім прокурорам, слідчим, детективам, оперативним підрозділам, нашим розвідкам, усім, хто забезпечує правопорядок, розслідує злочини та відновлює справедливість", — йдеться в повідомлені.

Заява Андрія Костіна. Фото: скриншот
Заява Андрія Костіна. Фото: скриншот
Заява Андрія Костіна. Фото: скриншот
Заява Андрія Костіна. Фото: скриншот
Заява Андрія Костіна. Фото: скриншот
Заява Андрія Костіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Верховній Раді України підтримали звільнення Андрія Костіна. На посаді Генерального прокурора він працював з 28 липня 2022 року.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що наразі заміни на місце генпрокурора не знайшли.

Україна прокуратура звільнення Андрій Костін Офіс генерального прокурора

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