Верховна Рада підтримала звільнення Андрія Костіна

Рада звільнила Костіна з посади генпрокурора
У Верховній Раді України підтримали звільнення Андрія Костіна. На посаді Генерального прокурора він працював з 28 липня 2022 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 29 жовтня.
Звільнення Андрія Костіна
"За" звільнення Костіна з посади Генпрокурора проголосували 255 депутатів.
Перед голосування з трибуни виступив Железняк, який розкритикував його роботу. Зокрема, він підкреслив, що під час каденції Костіна тиск на бізнес значно посилився. Железняк також зазначив, що Костін підтримував збільшення зарплат прокурорів і не вживав жодних заходів у відповідь на скандали, пов'язані з працівниками прокуратури. Крім того, нардеп заявив, що він "повністю передав управління прокуратурою на Банкову".
Нагадаємо, 22 жовтня Андрій Костін подав у відставку після скандалів, пов'язаних з медико-соціальними експертними комісіями.
Також народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що наразі заміни на місце Генпрокурора не знайшли.
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