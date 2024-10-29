Верховна Рада підтримала звільнення Андрія Костіна

Андрій Костін. Фото: facebook.com/AndriyKostinUa

У Верховній Раді України підтримали звільнення Андрія Костіна. На посаді Генерального прокурора він працював з 28 липня 2022 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 29 жовтня.

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Звільнення Андрія Костіна

"За" звільнення Костіна з посади Генпрокурора проголосували 255 депутатів.

Костін у Раді. Фото: t.me/yzheleznyak

Перед голосування з трибуни виступив Железняк, який розкритикував його роботу. Зокрема, він підкреслив, що під час каденції Костіна тиск на бізнес значно посилився. Железняк також зазначив, що Костін підтримував збільшення зарплат прокурорів і не вживав жодних заходів у відповідь на скандали, пов'язані з працівниками прокуратури. Крім того, нардеп заявив, що він "повністю передав управління прокуратурою на Банкову".

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 жовтня Андрій Костін подав у відставку після скандалів, пов'язаних з медико-соціальними експертними комісіями.

Також народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що наразі заміни на місце Генпрокурора не знайшли.