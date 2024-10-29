Верховная Рада поддержала увольнение Андрея Костина

Андрей Костин. Фото: facebook.com/AndriyKostinUa

В Верховной Раде Украины поддержали увольнение Андрея Костина. В должности Генерального прокурора он работал с 28 июля 2022 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 29 октября.

Читайте также:

Увольнение Андрея Костина

"За" увольнение Костина с должности генпрокурора проголосовали 255 депутатов.

Костин в Раде. Фото: t.me/yzheleznyak

Перед голосованием с трибуны выступил Железняк, который раскритиковал его работу. В частности, он подчеркнул, что во время каденции Костина давление на бизнес значительно усилилось. Железняк также отметил, что Костин поддерживал увеличение зарплат прокуроров и не принимал никаких мер в ответ на скандалы, связанные с работниками прокуратуры. Кроме того, нардеп заявил, что он "полностью передал управление прокуратурой на Банковую".

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, 22 октября Андрей Костин подал в отставку после скандалов, связанных с медико-социальными экспертными комиссиями.

Также народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что замены на место генпрокурора не нашли.