Верховная Рада поддержала увольнение Андрея Костина

Рада уволила Костина с должности генпрокурора
В Верховной Раде Украины поддержали увольнение Андрея Костина. В должности Генерального прокурора он работал с 28 июля 2022 года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 29 октября.
Увольнение Андрея Костина
"За" увольнение Костина с должности генпрокурора проголосовали 255 депутатов.
Перед голосованием с трибуны выступил Железняк, который раскритиковал его работу. В частности, он подчеркнул, что во время каденции Костина давление на бизнес значительно усилилось. Железняк также отметил, что Костин поддерживал увеличение зарплат прокуроров и не принимал никаких мер в ответ на скандалы, связанные с работниками прокуратуры. Кроме того, нардеп заявил, что он "полностью передал управление прокуратурой на Банковую".
Напомним, 22 октября Андрей Костин подал в отставку после скандалов, связанных с медико-социальными экспертными комиссиями.
Также народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что замены на место генпрокурора не нашли.
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