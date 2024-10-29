Увольнение с должности генпрокурора — Андрей Костин прокомментировал

Андрей Костин. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 29 октября, парламент Украины поддержал заявление Андрея Костина об увольнении с должности Генерального прокурора. В своем обращении Костин отметил, что этот период был одним из наиболее важных и ответственных в его карьере.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Заявление Костина

Он подчеркнул, что Украина является первой в мире страной, которая в условиях активных боевых действий системно документирует и расследует военные преступления. По его словам, в настоящее время установлено 721 подозреваемого, 514 дел передано в суд, и 133 человека уже получили приговоры.

Костин отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с Международным уголовным судом были выданы ордера на арест лидера России Владимира Путина и ряда чиновников российского военного руководства. Костин также отметил создание Координационного центра поддержки пострадавших от военных преступлений, который оказывает помощь более тысячи человек.

"Спасибо парламенту и президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Спасибо нашим военным, которые защищают нашу свободу. Всем прокурорам, следователям, детективам, оперативным подразделениям, нашим разведкам, всем, кто обеспечивает правопорядок, расследует преступления и восстанавливает справедливость", — говорится в сообщении.

Заявление Андрея Костина. Фото: скриншот

Заявление Андрея Костина. Фото: скриншот

Заявление Андрея Костина. Фото: скриншот

Напомним, в Верховной Раде Украины поддержали увольнение Андрея Костина. В должности Генерального прокурора он работал с 28 июля 2022 года.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что замены на место генпрокурора не нашли.