Увольнение Андрея Костина - Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора Украины. На сайте главы государства появился соответствующий указ.

Об этом стало известно из документов Офиса Президента Украины.

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Андрей Костин уволен с должности Генпрокурора

Указ Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Документ подписан Владимиром Зеленским сегодня, 31 октября. Таким образом, Андрей Костин официально уволен с должности Генерального прокурора Украины.

Отметим, что Андрей Костин возглавил Генпрокуратуру в конце июля 2022 года, который пришел на замену предшественнице Ирине Венедиктовой, которую к слову тоже уволили со скандалом.

В 2021 году Андрей Костин являлся кандидатом на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не смог пройти так называемый в народе "фильтр добродетели". Также народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявлял, что комиссия по отбору отвергла его кандидатуру как политически зависимую.

Скандал по поводу Андрея Костина

Напомним, во вторник, 29 октября, парламент Украины поддержал заявление Андрея Костина об освобождении от должности Генерального прокурора.

Андрей Костин решил уйти в отставку на фоне скандала с медико-социальными экспертизами в Украине, массово разоблаченными на коррупции. В частности, дело касалось фальшивых инвалидностей среди должностных лиц государственных органов власти, среди которых были и прокуроры. Эти инвалидности были получены должностными лицами благодаря предоставленным МСЭК выводам.

Нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что в настоящее время замены Андрею Костину на должность Генпрокурора не нашли.