Зеленський назвав Путіна довб*йобом - меми

Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах
Соцмережі вибухнули мемами після того, як президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна довб*йобом. Українці підтримують лідера нашої і навіть запустили флешмоб з хештегом #putindovboyob.
Відповідні реакції люди публікують у різних соцмережах.
Зеленський назва Путіна довб*йобом — реакція українців
"Санич есемемнику: Я сказав "довб*йоб", значить ти пишеш "довб*йоб".
"Буду показувати цей твіт своїм онукам".
"Путін — х*йло, Путін — "довб*йоб".
Деякі користувачі згадують у своїх постах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує криваву політику РФ, та США, мовляв, останні не знають значення слова, яке вжив Зеленський.
Одним словом, українці цілком і повністю підтримують свого Президента.
Нагадаємо, Зеленський жорстко відреагував на скандальну заяву Путіна, який запропонував завдати удару "Орєшніком" по Києву в рамках "технологічного експерименту".
На офіційній сторінці Зеленського в соцмережі Х (колишній Twitter) з'явився коментар із різкою критикою російського диктатора. "Люди гинуть, а йому цікаво… Довб*йоб", — написав президент українською та англійською мовами.
Крім того, 19 грудня Зеленський назвав Путіна старим фантазером, який живе в іншому світі.
Також глава держави відреагував на пропозицію Путіна провести "експеримент" з балістичною ракетою "Орєшнік", назвавши окупантів відморозками.
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