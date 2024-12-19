Зеленський назвав Путіна довб*йобом - меми

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Соцмережі вибухнули мемами після того, як президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна довб*йобом. Українці підтримують лідера нашої і навіть запустили флешмоб з хештегом #putindovboyob.

Відповідні реакції люди публікують у різних соцмережах.

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Зеленський назва Путіна довб*йобом — реакція українців

"Санич есемемнику: Я сказав "довб*йоб", значить ти пишеш "довб*йоб".

Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

"Буду показувати цей твіт своїм онукам".

Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

"Путін — х*йло, Путін — "довб*йоб".

Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Деякі користувачі згадують у своїх постах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує криваву політику РФ, та США, мовляв, останні не знають значення слова, яке вжив Зеленський.

Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Одним словом, українці цілком і повністю підтримують свого Президента.

Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський жорстко відреагував на скандальну заяву Путіна, який запропонував завдати удару "Орєшніком" по Києву в рамках "технологічного експерименту".

На офіційній сторінці Зеленського в соцмережі Х (колишній Twitter) з'явився коментар із різкою критикою російського диктатора. "Люди гинуть, а йому цікаво… Довб*йоб", — написав президент українською та англійською мовами.

Крім того, 19 грудня Зеленський назвав Путіна старим фантазером, який живе в іншому світі.

Також глава держави відреагував на пропозицію Путіна провести "експеримент" з балістичною ракетою "Орєшнік", назвавши окупантів відморозками.