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Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах

19 грудня 2024 21:54
Катерина Османська - Редактор
Зеленський назвав Путіна довб*йобом - меми
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Катерина Османська - Редактор

Соцмережі вибухнули мемами після того, як президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира  Путіна довб*йобом. Українці підтримують лідера нашої і навіть запустили флешмоб з хештегом #putindovboyob.

Відповідні реакції люди публікують у різних соцмережах.

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"Санич есемемнику: Я сказав "довб*йоб", значить ти пишеш "довб*йоб".

Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах - фото 1
Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

"Буду показувати цей твіт своїм онукам".

Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах - фото 2
Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

"Путін — х*йло, Путін — "довб*йоб".

Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах - фото 3
Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Деякі користувачі згадують у своїх постах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує криваву політику РФ, та США, мовляв, останні не знають значення слова, яке вжив Зеленський.

Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах - фото 4
Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот
Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах - фото 5
Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Одним словом, українці цілком і повністю підтримують свого Президента. 

Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах - фото 6
Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот
Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах - фото 7
Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот
Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах - фото 8
Реакція українців на слова Зеленського про Путіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський жорстко відреагував на скандальну заяву Путіна, який запропонував завдати удару "Орєшніком" по Києву в рамках "технологічного експерименту".  

На офіційній сторінці Зеленського в соцмережі Х (колишній Twitter) з'явився коментар із різкою критикою російського диктатора. "Люди гинуть, а йому цікаво… Довб*йоб", — написав президент українською та англійською мовами.

Крім того, 19 грудня Зеленський назвав Путіна старим фантазером, який живе в іншому світі.

Також глава держави відреагував на пропозицію Путіна провести "експеримент" з балістичною ракетою "Орєшнік", назвавши окупантів відморозками.

 

Володимир Зеленський володимир путін меми війна в Україні соцмережі

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