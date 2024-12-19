Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський назвав Путіна "старим фантазером" і пояснив чому arrow

Зеленський назвав Путіна "старим фантазером" і пояснив чому

19 грудня 2024 17:47
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Старий фантазер, який живе у своєму акваріумі, — Зеленський висловився про Путіна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Жодних так званих "Стамбульських угод" не було, лунали лише ультиматум від російського диктатора Володимира Путіна. Україні пропонували здатися та заморозити конфлікт.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі в четвер, 19 грудня.

Читайте також:

Зеленський назвав Путіна "старим фантазером"

За словами Зеленського, російський лідер у "Стамбульських угодах" пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт і змінити орієнтацію на Росію.

"Головний нацист сьогодні на планеті, Путін, говорить про денацифікацію українців. Він хоче, щоб армії в Україні не існувало, або було лише 40-50 тисяч військових. Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок. Ні Європа, ні НАТО, а напрямок у Російську Федерацію. Він хотів керувати нашою країною, позбавити нас незалежності. І ця людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Ну реально, він живе в іншому світі, в своєму акваріумі", — сказав Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "експерименту" з балістичною ракетою "Орєшнік". Він назвав окупантів відморозками. Також глава держави пояснив, що для припинення вогню країна повинна мати гарантії безпеки та сильну позицію.

Володимир Зеленський володимир путін Україна війна в Україні Росія Стамбул

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:02 Хвилює кожного українця — що треба знати про ринок нерухомості

18:58 Мудрика нагодували допінгом в збірній України — нові деталі

18:53 Зеленський обговорив з прем'єром Чехії потреби України

18:51 Подоляк сказав, як довго йде до України обіцяна партнерами зброя

18:36 Окупанти атакували Харківщину ракетою — є загиблі

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

18:33 Скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК

18:29 Українізація на півдні гальмує — мовний омбудсман назвав причину

18:24 Київметрополітен інвестує 16 млн грн у покращення інфраструктури

18:15 Переговори з Росією — у Верховній Раді назвали умови

18:15 В Ансі Дудченко та Мандзин показали чудовий результат в спринті

19:02 Хвилює кожного українця — що треба знати про ринок нерухомості

18:58 Мудрика нагодували допінгом в збірній України — нові деталі

18:53 Зеленський обговорив з прем'єром Чехії потреби України

18:51 Подоляк сказав, як довго йде до України обіцяна партнерами зброя

18:36 Окупанти атакували Харківщину ракетою — є загиблі

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

18:33 Скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК

18:29 Українізація на півдні гальмує — мовний омбудсман назвав причину

18:24 Київметрополітен інвестує 16 млн грн у покращення інфраструктури

18:15 Переговори з Росією — у Верховній Раді назвали умови

18:15 В Ансі Дудченко та Мандзин показали чудовий результат в спринті

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні