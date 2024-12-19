Старий фантазер, який живе у своєму акваріумі, — Зеленський висловився про Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Жодних так званих "Стамбульських угод" не було, лунали лише ультиматум від російського диктатора Володимира Путіна. Україні пропонували здатися та заморозити конфлікт.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі в четвер, 19 грудня.

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За словами Зеленського, російський лідер у "Стамбульських угодах" пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт і змінити орієнтацію на Росію.

"Головний нацист сьогодні на планеті, Путін, говорить про денацифікацію українців. Він хоче, щоб армії в Україні не існувало, або було лише 40-50 тисяч військових. Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок. Ні Європа, ні НАТО, а напрямок у Російську Федерацію. Він хотів керувати нашою країною, позбавити нас незалежності. І ця людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Ну реально, він живе в іншому світі, в своєму акваріумі", — сказав Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "експерименту" з балістичною ракетою "Орєшнік". Він назвав окупантів відморозками. Також глава держави пояснив, що для припинення вогню країна повинна мати гарантії безпеки та сильну позицію.