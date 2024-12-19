Старый фантазер, живущий в своем аквариуме, — Зеленский высказался о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот

Никаких так называемых "Стамбульских соглашений" не было, звучали лишь ультиматум от российского диктатора Владимира Путина. Украине предлагали сдаться и заморозить конфликт.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

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По словам Зеленского, российский лидер в "Стамбульских соглашениях" предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт и изменить ориентацию на Россию.

"Главный нацист на планете, Путин, говорит о денацификации украинцев. Он хотел, чтобы армии в Украине не существовало или было только 40-50 тысяч военных. Он просто предложил Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление. Не в Европу, не в НАТО, а в Российскую Федерацию. Он хотел управлять нашей страной, лишить нас независимости. И этот человек говорит, что это какие-то договоренности. Просто старый фантазер. Он реально живет в другом мире, в своем аквариуме", — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина о "эксперименте" с баллистической ракетой "Орешник". Он назвал оккупантов отморозками. Также глава государства пояснил, что прекращение огня возможно только при наличии гарантий безопасности и сильной позиции Украины.