Зеленський висловився про пропозицію Путіна щодо удару Орєшніком по Києву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "експерименту" з балістичною ракетою "Орєшнік". Він назвав окупантів відморозками.

Про це український лідер сказав на пресконференції на саміті у Брюсселі у четвер, 19 грудня.



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"Ви бачите, з ким ми маємо справу? Ви вважаєте, що це адекватна людина?" — заявив Зеленський про "експеримент" з ракетою "Орєшнік".

Він наголосив, що російські окупанти — просто відморозки.

Нагадаємо, Путін запропонував завдати удару по Києву ракетою "Орєшнік", щоб перевірити ефективність західних систем протиповітряної оборони.

Вперше окупанти використали міжконтинентальну балістичну ракету 21 листопада. Вони випустили її по Дніпру.