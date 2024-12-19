Зеленский назвал Путина долб*йобом - мемы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Соцсети взорвались мемами после того, как президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина долб*ебом. Украинцы поддерживают лидера нашей страны и даже запустили флешмоб с хэштегом #putindovboyob.

Соответствующие реакции люди публикуют в разных соцсетях.

Читайте также:

Зеленский назвал Путина долб*ебом — реакция украинцев

"Саныч эсемемнику: Я сказал "долб*еб", значит ты пишешь "долб*еб".

Реакция украинцев на слова Зеленского о Путине. Фото: скриншот

"Буду показывать этот твит своим внукам".

Реакция украинцев на слова Зеленского о Путине. Фото: скриншот

"Путин — х*йло, Путин — "долб*еб".

Реакция украинцев на слова Зеленского о Путине. Фото: скриншот

Некоторые пользователи вспоминают в своих постах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поддерживающего кровавую политику РФ, и США, мол, последние не знают значения слова, которое употребил Зеленский.

Реакция украинцев на слова Зеленского о Путине. Фото: скриншот

Реакция украинцев на слова Зеленского о Путине. Фото: скриншот

Одним словом, украинцы целиком и полностью поддерживают своего Президента.

Реакция украинцев на слова Зеленского о Путине. Фото: скриншот

Реакция украинцев на слова Зеленского о Путине. Фото: скриншот

Реакция украинцев на слова Зеленского о Путине. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский жестко отреагировал на скандальное заявление Путина, который предложил нанести удар "Орешником" по Киеву в рамках "технологического эксперимента".

На официальной странице Зеленского в соцсети Х (бывший Twitter) появился комментарий с резкой критикой российского диктатора. "Люди погибают, а ему интересно… Долб*еб", — написал президент на украинском и английском языках.

Кроме того, 19 декабря Зеленский назвал Путина старым фантазером, живущим в другом мире.

Также глава государства отреагировал на предложение Путина провести "эксперимент" с баллистической ракетой "Орешник", назвав оккупантов отморозками.