Зеленский назвал Путина долб*йобом - мемы

Зеленский обозвал Путина — как отреагировали в соцсетях
Соцсети взорвались мемами после того, как президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина долб*ебом. Украинцы поддерживают лидера нашей страны и даже запустили флешмоб с хэштегом #putindovboyob.
Соответствующие реакции люди публикуют в разных соцсетях.
Зеленский назвал Путина долб*ебом — реакция украинцев
"Саныч эсемемнику: Я сказал "долб*еб", значит ты пишешь "долб*еб".
"Буду показывать этот твит своим внукам".
"Путин — х*йло, Путин — "долб*еб".
Некоторые пользователи вспоминают в своих постах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поддерживающего кровавую политику РФ, и США, мол, последние не знают значения слова, которое употребил Зеленский.
Одним словом, украинцы целиком и полностью поддерживают своего Президента.
Напомним, Зеленский жестко отреагировал на скандальное заявление Путина, который предложил нанести удар "Орешником" по Киеву в рамках "технологического эксперимента".
На официальной странице Зеленского в соцсети Х (бывший Twitter) появился комментарий с резкой критикой российского диктатора. "Люди погибают, а ему интересно… Долб*еб", — написал президент на украинском и английском языках.
Кроме того, 19 декабря Зеленский назвал Путина старым фантазером, живущим в другом мире.
Также глава государства отреагировал на предложение Путина провести "эксперимент" с баллистической ракетой "Орешник", назвав оккупантов отморозками.
Читайте Новини.LIVE!