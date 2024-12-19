Заяви Путіна про Орєшніка — Зеленський назвав диктатора РФ довбо***м

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що хоче провести "технологічний експеримент" із застосуванням ракети "Орєшнік" по Києву, аби перевірити системи протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський різко відреагував та назвав диктатора країни-агресора довбойо**м.

Про це український лідер написав у соцмережі X у четвер, 19 грудня.

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People are dying, and he thinks it’s “interesting”... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024

Реакція Зеленського на слова Путіна

"Нехай визначать якийсь об'єкт, скажімо, в Києві, зосередять туди всі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо удару "Орєшніком". І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, а от чи готова інша сторона?" — наголосив Путін.

Зеленський прокоментував його слова. Він заявив, що помирають люди, а російському диктатору "цікаво".

"Люди гинуть, а йому "цікаво"...Довбо**б", — наголосив український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Реакція Єрмака

На слова російського диктатора відреагував також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Старий, божевільний кретин", — наголосив він про Путіна.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський назвав Путіна старим фантазером, який живе в іншому світі.

Також глава держави відреагував на пропозицію Путіна провести "експеримент" з балістичною ракетою "Орєшнік", назвавши окупантів відморозками.