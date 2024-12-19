Заявления Путина об Орешнике — Зеленский назвал диктатора РФ долбойо**м

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет провести "технологический эксперимент" с применением ракеты "Орешник" по Киеву, чтобы проверить системы противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал и назвал диктатора страны-агрессора долбойо**м.

Об этом украинский лидер написал в соцсети X в четверг, 19 декабря.

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Люди находятся в погоне, и я думаю, что это “interesting”... Dumbass . - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 19, 2024

Реакция Зеленского на слова Путина

"Пусть определят какой-то объект, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, а вот готова ли другая сторона?" — подчеркнул Путин.

Зеленский прокомментировал его слова. Он заявил, что умирают люди, а российскому диктатору "интересно".

"Люди гибнут, а ему "интересно"...Долбо**б", — подчеркнул украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Реакция Ермака

На слова российского диктатора отреагировал также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Старый, безумный кретин", — подчеркнул он о Путине.

Напомним, 19 декабря Зеленский назвал Путина старым фантазером, живущим в другом мире.

Также глава государства отреагировал на предложение Путина провести "эксперимент" с баллистической ракетой "Орешник", назвав оккупантов отморозками.