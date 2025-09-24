Зеленський зустрівся з президентом Панами — деталі

Президент України Володимир Зеленський та Президент Панами Хосе Рауль. Фото: Зеленський/X

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Панами. Під час зустрічі лідери говорили про санкції проти Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський зустрівся з президентом Панами — подробиці

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Панами. Під час зустрічі сторони обговорили важливість санкцій проти російського тіньового флоту.

Зеленський зазначив, що Панама вже скасувала реєстрацію понад 200 російських танкерів, зокрема тих, які є небезпечними для використання.

Зустріч Зеленського та президента Панами. Фото: Зеленський/X

Також лідери говорили про об’єднання зусиль для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Президент Зеленський повідомив, що Україна готує резолюцію, що засуджує викрадення та депортацію дітей. Водночас він зазначив, що її підтримка з боку Панами буде важливою.

"Дякую Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Цінуємо кроки Панами, які обмежують можливості російського тіньового флоту", — резюмував український лідер.

Нагадаємо, що у середу, 24 вересня, Зеленський також провів зустріч із Президентом Анголи Жуаном Лоренсу.

Також український лідер на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся з Генеральним секретарем Організації американських держав Альбертом Рамдіном.