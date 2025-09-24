Зустріч Зеленського із президентом Анголи. Фото: Зеленський/X

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Анголи Жуаном Лоренсу. Лідери, зокрема, поговорили про те, як можна зробити відносини країн ближчими й ефективнішими.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розповів про нашу гуманітарну програму "Зерно з України", завдяки якій ми разом із партнерами допомагаємо продовольством країнам, яким це потрібно. Говорили й про партнерство в аграрній сфері та технологіях.

Дякую Президенту за підтримку. Розраховую на поглиблення двосторонніх відносин.

