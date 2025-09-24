Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Зеленський зустрівся з президентом Анголи — про що говорили

Дата публікації: 24 вересня 2025 20:38
Зеленський зустрівся з президентом Анголи Жуаном Лоренсу
Зустріч Зеленського із президентом Анголи. Фото: Зеленський/X

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Анголи Жуаном Лоренсу. Лідери, зокрема, поговорили про те, як можна зробити відносини країн ближчими й ефективнішими.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розповів про нашу гуманітарну програму "Зерно з України", завдяки якій ми разом із партнерами допомагаємо продовольством країнам, яким це потрібно. Говорили й про партнерство в аграрній сфері та технологіях. 

  

Дякую Президенту за підтримку. Розраховую на поглиблення двосторонніх відносин. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський політики візит зустріч лідер
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
