Встреча Зеленского с президентом Анголы. Фото: Зеленский/X

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Анголы Жуаном Лоренсу. Лидеры, в частности, поговорили о том, как можно сделать отношения стран ближе и эффективнее.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского и президента Анголы 24 сентября — что известно

Во время встречи глава государства рассказал о гуманитарной программе "Зерно из Украины", благодаря которой Украина вместе с партнерами помогает продовольствием странам, которым это нужно.

Кроме того, лидеры говорили и о партнерстве в аграрной сфере и технологиях.

"Спасибо президенту за поддержку. Рассчитываю на углубление двусторонних отношений", — сказал Зеленский.

Напомним, что 24 сентября Зеленский также встретился с Королем Испании Филиппе VI.

Также в среду, 24 сентября, во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский рассказал о лучших гарантиях безопасности для Украины.