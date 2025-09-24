Зеленский встретился с президентом Анголы — о чем говорили
В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Анголы Жуаном Лоренсу. Лидеры, в частности, поговорили о том, как можно сделать отношения стран ближе и эффективнее.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского и президента Анголы 24 сентября — что известно
Во время встречи глава государства рассказал о гуманитарной программе "Зерно из Украины", благодаря которой Украина вместе с партнерами помогает продовольствием странам, которым это нужно.
Кроме того, лидеры говорили и о партнерстве в аграрной сфере и технологиях.
"Спасибо президенту за поддержку. Рассчитываю на углубление двусторонних отношений", — сказал Зеленский.
Напомним, что 24 сентября Зеленский также встретился с Королем Испании Филиппе VI.
Также в среду, 24 сентября, во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский рассказал о лучших гарантиях безопасности для Украины.
