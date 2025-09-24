Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с президентом Анголы — о чем говорили

Зеленский встретился с президентом Анголы — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 20:38
Зеленский встретился с президентом Анголы Жуаном Лоренсу
Встреча Зеленского с президентом Анголы. Фото: Зеленский/X

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Анголы Жуаном Лоренсу. Лидеры, в частности, поговорили о том, как можно сделать отношения стран ближе и эффективнее.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Анголы Жуаном Лоренсу.

Во время встречи глава государства рассказал о гуманитарной программе "Зерно из Украины", благодаря которой Украина вместе с партнерами помогает продовольствием странам, которым это нужно.

Кроме того, лидеры говорили и о партнерстве в аграрной сфере и технологиях.

"Спасибо президенту за поддержку. Рассчитываю на углубление двусторонних отношений", — сказал Зеленский.

Напомним, что 24 сентября Зеленский также встретился с Королем Испании Филиппе VI.

Также в среду, 24 сентября, во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский рассказал о лучших гарантиях безопасности для Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
