Зустріч Зеленського та генсека ОАД — головні теми розмови

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня зустрівся з Генеральним секретарем Організації американських держав Альбертом Рамдіном. Розмова відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Зустріч Зеленського з Генеральним секретарем ОАД

Зеленський розповів, що під час зустрічі з Альбертом Рамдіном він подякував за підтримку України та нашого народу.

"Цінуємо готовність ОАД і надалі бути поруч із нами та спільно працювати для досягнення реального миру", — наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також зустрівся з президентом Анголи. Вони обговорили, як можна зробити відносини країн ближчими й ефективнішими.

Крім того, президент України поговорив із Сирілом Рамафосою про посилення ударів з боку Росії. Ворог б'є по цивільних об'єктах нашої країни.