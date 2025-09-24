Зустріч Зеленського та генсека ОАД — головні теми розмови

Зеленський провів зустріч з генсеком ОАД — які питання обговорили
Президент України Володимир Зеленський 24 вересня зустрівся з Генеральним секретарем Організації американських держав Альбертом Рамдіном. Розмова відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
Зустріч Зеленського з Генеральним секретарем ОАД
Зеленський розповів, що під час зустрічі з Альбертом Рамдіном він подякував за підтримку України та нашого народу.
"Цінуємо готовність ОАД і надалі бути поруч із нами та спільно працювати для досягнення реального миру", — наголосив президент.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також зустрівся з президентом Анголи. Вони обговорили, як можна зробити відносини країн ближчими й ефективнішими.
Крім того, президент України поговорив із Сирілом Рамафосою про посилення ударів з боку Росії. Ворог б'є по цивільних об'єктах нашої країни.
