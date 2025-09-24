Відео
Зеленський провів зустріч з генсеком ОАД — які питання обговорили

Зеленський провів зустріч з генсеком ОАД — які питання обговорили

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 21:00
Зустріч Зеленського та генсека ОАД — головні теми розмови
Володимир Зеленський та Альберт Рамдін. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня зустрівся з Генеральним секретарем Організації американських держав Альбертом Рамдіном. Розмова відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram. 

Зустріч Зеленського з Генеральним секретарем ОАД

Зеленський розповів, що під час зустрічі з Альбертом Рамдіном він подякував за підтримку України та нашого народу.

"Цінуємо готовність ОАД і надалі бути поруч із нами та спільно працювати для досягнення реального миру", — наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також зустрівся з президентом Анголи. Вони обговорили, як можна зробити відносини країн ближчими й ефективнішими.

Крім того, президент України поговорив із Сирілом Рамафосою про посилення ударів з боку Росії. Ворог б'є по цивільних об'єктах нашої країни. 

Володимир Зеленський США переговори ООН війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
