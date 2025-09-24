Встреча Зеленского и генсека ОАГ — главные темы разговора

Зеленский провел встречу с генсеком ОАГ — какие вопросы обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином. Разговор состоялся на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
Встреча Зеленского с Генеральным секретарем ОАГ
Зеленский рассказал, что во время встречи с Альбертом Рамдином он поблагодарил за поддержку Украины и нашего народа.
"Ценим готовность ОАГ и в дальнейшем быть рядом с нами и совместно работать для достижения реального мира", — подчеркнул президент.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский также встретился с президентом Анголы. Они обсудили, как можно сделать отношения стран ближе и эффективнее.
Кроме того, президент Украины поговорил с Сирилом Рамафосой об усилении ударов со стороны России. Враг бьет по гражданским объектам нашей страны.
