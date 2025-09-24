Видео
Главная Новости дня Зеленский провел встречу с генсеком ОАГ — какие вопросы обсудили

Зеленский провел встречу с генсеком ОАГ — какие вопросы обсудили

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 21:00
Встреча Зеленского и генсека ОАГ — главные темы разговора
Владимир Зеленский и Альберт Рамдин. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином. Разговор состоялся на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Генеральным секретарем ОАГ

Зеленский рассказал, что во время встречи с Альбертом Рамдином он поблагодарил за поддержку Украины и нашего народа.

"Ценим готовность ОАГ и в дальнейшем быть рядом с нами и совместно работать для достижения реального мира", — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также встретился с президентом Анголы. Они обсудили, как можно сделать отношения стран ближе и эффективнее.

Кроме того, президент Украины поговорил с Сирилом Рамафосой об усилении ударов со стороны России. Враг бьет по гражданским объектам нашей страны.

Автор:
Карина Приходько
