Зеленский встретился с президентом Панамы — детали

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Панамы Хосе Рауль. Фото: Зеленский/X

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Панамы. Во время встречи лидеры говорили о санкциях против России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что Панама уже отменила регистрацию более 200 российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для использования.

Встреча Зеленского и президента Панамы. Фото: Зеленский/X

Также лидеры говорили об объединении усилий для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.

Президент Зеленский сообщил, что Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. В то же время он отметил, что ее поддержка со стороны Панамы будет важной.

"Спасибо Панаме за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, наших людей и особенно детей. Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, что в среду, 24 сентября, Зеленский также провел встречу с Президентом Анголы Жуаном Лоренсу.

Также украинский лидер на полях Генеральной ассамблеи ООН встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином.