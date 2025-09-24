Видео
Зеленский обсудил с президентом Панамы санкции против РФ

Зеленский обсудил с президентом Панамы санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 21:25
Зеленский встретился с президентом Панамы — детали
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Панамы Хосе Рауль. Фото: Зеленский/X

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Панамы. Во время встречи лидеры говорили о санкциях против России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский встретился с президентом Панамы — подробности

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Панамы. Во время встречи стороны обсудили важность санкций против российского теневого флота.

Зеленский отметил, что Панама уже отменила регистрацию более 200 российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для использования.

Зеленський зустріч
Встреча Зеленского и президента Панамы. Фото: Зеленский/X

Также лидеры говорили об объединении усилий для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.

Президент Зеленский сообщил, что Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. В то же время он отметил, что ее поддержка со стороны Панамы будет важной.

"Спасибо Панаме за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, наших людей и особенно детей. Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, что в среду, 24 сентября, Зеленский также провел встречу с Президентом Анголы Жуаном Лоренсу.

Также украинский лидер на полях Генеральной ассамблеи ООН встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
