Зустріч Зеленського з генсеком ООН Гутеррішем — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Також він поспілкувався з головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, прем'єром Камеруну (2009–2019) Філемоном Янгом.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Зустріч Зеленського з Гутеррішем

За словами Зеленського, Україна сподівається, що ООН реагуватиме на потреби українців у гуманітарній сфері, зокрема під час підготовки до зими.

"Серед тем, які обговорили Президент і Генсек ООН, — реалізація Формули миру, безпекова ситуація в країні та свобода судноплавства в Чорному морі. Це важливо для продовження функціонування транспортних коридорів і безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки", — йдеться у повідомленні.

Що обговорив Зеленський з Янгом

Глава держави наголосив, що Україна готова ефективно співпрацювати для реалізації пріоритетів голови 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський та голова 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, прем'єр Камеруну (2009–2019) Філемон Янг. Фото: ОП

"Для України важливо, щоб протягом 79-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням були проведені щорічні дебати в межах українського пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", а також, щоб була ухвалена наша щорічна резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України", — наголосив Зеленський.

Він закликав Янга підтримати Формулу миру й запросив його відвідати Україну.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони обговорювали реалізацію двосторонньої угоди про безпеку та підготовку до другого Саміту миру.

Також 25 вересня Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Вони обговорили війну та посилення підтримки України.