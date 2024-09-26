Зустріч Зеленського з генсеком ООН Гутеррішем — що обговорили

Зеленський обговорив з генсеком ООН потреби України під час підготовки до зими
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Також він поспілкувався з головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, прем'єром Камеруну (2009–2019) Філемоном Янгом.
Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
Зустріч Зеленського з Гутеррішем
За словами Зеленського, Україна сподівається, що ООН реагуватиме на потреби українців у гуманітарній сфері, зокрема під час підготовки до зими.
"Серед тем, які обговорили Президент і Генсек ООН, — реалізація Формули миру, безпекова ситуація в країні та свобода судноплавства в Чорному морі. Це важливо для продовження функціонування транспортних коридорів і безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки", — йдеться у повідомленні.
Що обговорив Зеленський з Янгом
Глава держави наголосив, що Україна готова ефективно співпрацювати для реалізації пріоритетів голови 79-ї сесії Генасамблеї ООН.
"Для України важливо, щоб протягом 79-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням були проведені щорічні дебати в межах українського пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", а також, щоб була ухвалена наша щорічна резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України", — наголосив Зеленський.
Він закликав Янга підтримати Формулу миру й запросив його відвідати Україну.
Нагадаємо, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони обговорювали реалізацію двосторонньої угоди про безпеку та підготовку до другого Саміту миру.
Також 25 вересня Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Вони обговорили війну та посилення підтримки України.
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