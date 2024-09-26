Встреча Зеленского с генсеком ООН Гутерришем — что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Также он пообщался с главой 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, премьером Камеруна (2009–2019) Филомоном Янгом.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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По словам Зеленского, Украина надеется, что ООН будет реагировать на потребности украинцев в гуманитарной сфере, в частности, во время подготовки к зиме.

"Среди тем, которые обсудили Президент и Генсек ООН, — реализация Формулы мира, ситуация с безопасностью в стране и свобода судоходства в Черном море. Это важно для продолжения функционирования транспортных коридоров и беспрепятственного экспорта украинской агропродукции на глобальные рынки", — говорится в сообщении.

Что обсудил Зеленский с Янгом

Глава государства подчеркнул, что Украина готова эффективно сотрудничать для реализации приоритетов главы 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, премьер Камеруна (2009–2019) Филемон Янг. Фото: ОП

"Для Украины важно, чтобы в течение 79-й сессии Генеральной Ассамблеи под вашим председательством были проведены ежегодные дебаты в рамках украинского пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", а также, чтобы была принята наша ежегодная резолюция по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины", — подчеркнул Зеленский.

Он призвал Янга поддержать Формулу мира и пригласил его посетить Украину.

Напомним, Зеленский встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером. Стороны обсуждали реализацию двустороннего соглашения о безопасности и подготовке ко второму Саммиту мира.

Также 25 сентября Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили войну и усиление поддержки Украины.