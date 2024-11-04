Зеленський зідзвонився із президенткою Молдови — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський, Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду. Лідери обговорили шлях до членства України в Європейському Союзі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 4 листопада.

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Глава держави привітав Санду з перемогою на президентських виборах, висловивши підтримку європейському вибору народу Молдови.

"Ми підтвердили відданість співпраці на шляху до спільної мети — членства в Європейському Союзі", — зазначив президент.

Також Зеленський під час розмови скоординував подальші кроки співпраці та запросив президентку Молдови відвідати Україну.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов не є послом України в Молдові, хоч і було офіційне призначення президента.

Раніше ми писали про те, що Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, де було обговорено ситуацію на фронті та результати Курської операції.