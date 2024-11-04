Олексій Данілов — чому він не на посаді посла в Молдові

Олексій Данілов. Фото: УНІАН

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що колишній секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов не є послом України в Молдові, хоч і було офіційне призначення президента. Вона звернулася до міністерства закордонних справ за поясненнями.

Про це Мар'яна Безугла написала у своєму Telegram в понеділок, 4 листопада.

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"Добре, що у Молдові перемогла проєвропейська кандидатка, прикро, що у нас там досі немає посла. Прошу Міністерство закордонних справ України приділити увагу цій ситуації. Содоль? Борисов? Від Одеси Молдова недалеко", — написала Безугла.

Скриншот допису Мар'яни Безуглої

Водночас нардепка додала, що наразі Олексій Данілов не є Послом у Молдові і в країні немає нашого представника з 29 березня 2024 року.

Скриншот допису Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, 26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Незадовго президент повідомив, що Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, зокрема на посаді посла України в Молдові. Проте у МЗС сказали, що відколи Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, він не перебуває на штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби та не виконує дипломатичні або консульські функції.