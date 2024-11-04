Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Молдові досі нема посла України — де подівся Данілов arrow

У Молдові досі нема посла України — де подівся Данілов

4 листопада 2024 13:41
Карина Приходько - Редактор
Олексій Данілов — чому він не на посаді посла в Молдові
Олексій Данілов. Фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що колишній секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов не є послом України в Молдові, хоч і було офіційне призначення президента. Вона звернулася до міністерства закордонних справ за поясненнями.

Про це Мар'яна Безугла написала у своєму Telegram в понеділок, 4 листопада.

Читайте також:

 Де подівся Данілов

"Добре, що у Молдові перемогла проєвропейська кандидатка, прикро, що у нас там досі немає посла. Прошу Міністерство закордонних справ України приділити увагу цій ситуації. Содоль? Борисов? Від Одеси Молдова недалеко", — написала Безугла. 

посол України в Молдові
Скриншот допису Мар'яни Безуглої

Водночас нардепка додала, що наразі Олексій Данілов не є Послом у Молдові і в країні немає нашого представника з 29 березня 2024 року. 

null
Скриншот допису Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, 26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Незадовго президент повідомив, що Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, зокрема на посаді посла України в Молдові. Проте у МЗС сказали, що відколи Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, він не перебуває на штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби та не виконує дипломатичні або консульські функції.

посада Володимир Зеленський Олексій Данілов Молдова посол

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:04 Трамп обіцяє запровадити "драконівські" мита на товари з ЄС

14:53 Вбив таксиста через ПДР — що загрожує одеситу

14:45 МВФ виступив за підвищення одного з податків — кого торкнеться

14:44 Зеленський обговорив із президентом Молдови шлях до ЄС — деталі

14:39 У ЗСУ шукають рекрутера зі знанням португальської — які умови

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

14:30 Зарплати від 50 тис. грн — ТОП-5 вакансій листопада

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

14:23 Наслідки атаки на Одещину — фото зруйнованих будинків

14:13 Статус "дитина війни" — які пільги можна отримати у 2024 році

14:11 На Харківщині жінка виправдовувала РФ — як її покарав суд

15:04 Трамп обіцяє запровадити "драконівські" мита на товари з ЄС

14:53 Вбив таксиста через ПДР — що загрожує одеситу

14:45 МВФ виступив за підвищення одного з податків — кого торкнеться

14:44 Зеленський обговорив із президентом Молдови шлях до ЄС — деталі

14:39 У ЗСУ шукають рекрутера зі знанням португальської — які умови

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

14:30 Зарплати від 50 тис. грн — ТОП-5 вакансій листопада

14:23 Наслідки атаки на Одещину — фото зруйнованих будинків

14:13 Статус "дитина війни" — які пільги можна отримати у 2024 році

14:11 На Харківщині жінка виправдовувала РФ — як її покарав суд

14:08 Освіта для відбудови — які спеціальності обирають у профтехах

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині