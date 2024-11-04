Алексей Данилов — почему он не на должности посла в Молдове

Алексей Данилов. Фото: УНИАН

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что бывший секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов не является послом Украины в Молдове, хотя и было официальное назначение президента. Она обратилась в министерство иностранных дел за разъяснениями.

Об этом Марьяна Безугла написала в своем Telegram в понедельник, 4 ноября.

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"Хорошо, что в Молдове победил проевропейский кандидат, досадно, что у нас там до сих пор нет посла. Прошу Министерство иностранных дел Украины уделить внимание этой ситуации. Содоль? Борисов? От Одессы Молдова недалеко", — написала Безуглая.

Скриншот сообщения Марьяны Безуглой

В то же время нардеп добавила, что в настоящее время Алексей Данилов не является Послом в Молдове и в стране нет нашего представителя с 29 марта 2024 года.

Скриншот сообщения Марьяны Безуглой

Напомним, 26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Незадолго президент сообщил, что Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, в том числе в должности посла Украины в Молдове. Однако в МИД сказали, что с тех пор, как Данилова уволили с должности секретаря СНБО, он не находится на штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы и не выполняет дипломатические или консульские функции.