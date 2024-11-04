Зеленский созвонился с президентом Молдовы — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский, Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Маей Санду. Лидеры обсудили путь к членству Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 4 ноября.

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Глава государства поздравил Санду с победой на президентских выборах, выразив поддержку европейскому выбору народа Молдовы.

"Мы подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели — членству в Европейском Союзе", — отметил президент.

Также Зеленский во время разговора скоординировал дальнейшие шаги сотрудничества и пригласил президента Молдовы посетить Украину.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов не является послом Украины в Молдове, хотя и было официальное назначение президента.

Ранее мы писали о том, что Зеленский провел совещание с военным руководством, где обсуждалась ситуация на фронте и результаты Курской операции.