Зеленский созвонился с президентом Молдовы — детали

Зеленский обсудил с президентом Молдовы путь в ЕС — детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Маей Санду. Лидеры обсудили путь к членству Украины в Европейском Союзе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 4 ноября.
Разговор с президентом Молдовы
Глава государства поздравил Санду с победой на президентских выборах, выразив поддержку европейскому выбору народа Молдовы.
"Мы подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели — членству в Европейском Союзе", — отметил президент.
Также Зеленский во время разговора скоординировал дальнейшие шаги сотрудничества и пригласил президента Молдовы посетить Украину.
Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов не является послом Украины в Молдове, хотя и было официальное назначение президента.
Ранее мы писали о том, что Зеленский провел совещание с военным руководством, где обсуждалась ситуация на фронте и результаты Курской операции.
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