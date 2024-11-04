Війна в Україні — Зеленський обговорив ситуацію на фронті з військовим керівництвом

Зеленський провів нараду з військовим керівництвом — деталі
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Основною темою обговорень стали ситуація на фронті та результати Курської операції.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 4 листопада.
Доповідь щодо ситуації на фронті
Глава держави заявив, що однією з ключових тем наради була ситуація на фронті, зокрема на Покровському Курахівському, Торецькому та Куп'янському напрямках.
"Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", — зауважив президент.
За його словами, наразі в Україні фіксується збільшення постачання військової допомоги від партнерів згідно із відповідними пакетами підтримки.
"Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", — підкреслив Зеленський.
Він також подякував виробникам українських дронів за виконання затверджених планів постачання та доручив міністру оборони Рустему Умєрову збільшити замовлення.
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна має точні дані про місця дислокації солдатів КНДР на території РФ. За словами Президента, ЗСУ могли б превентивно вдарити по цих таборах, однак для цього потрібна далекобійна зброя, яку партнери досі не надали.
Раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з генералом США Чарльзом Брауном, де обговорив військову підтримку Сил оборони України.
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