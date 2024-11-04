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Зеленський провів нараду з військовим керівництвом — деталі

4 листопада 2024 13:08
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Зеленський обговорив ситуацію на фронті з військовим керівництвом
Президент України Володимир Зеленський під час наради. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Основною темою обговорень стали ситуація на фронті та результати Курської операції.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 4 листопада.

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Доповідь щодо ситуації на фронті

Глава держави заявив, що однією з ключових тем наради була ситуація на фронті, зокрема на Покровському Курахівському, Торецькому та Куп'янському напрямках.

"Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", — зауважив президент.

За його словами, наразі в Україні фіксується збільшення постачання військової допомоги від партнерів згідно із відповідними пакетами підтримки. 

"Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", — підкреслив Зеленський.

Він також подякував виробникам українських дронів за виконання затверджених планів постачання та доручив міністру оборони Рустему Умєрову збільшити замовлення.

нарада Зеленського
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна має точні дані про місця дислокації солдатів КНДР на території РФ. За словами Президента, ЗСУ могли б превентивно вдарити по цих таборах, однак для цього потрібна далекобійна зброя, яку партнери досі не надали.

Раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з генералом США Чарльзом Брауном, де обговорив військову підтримку Сил оборони України.

війна в Україні Володимир Зеленський Курська область дрони війна ситуація на фронті

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