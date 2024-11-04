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Зеленский провел совещание с военным руководством — подробности

4 ноября 2024 13:08
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным руководством
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством. Основной темой обсуждений стали ситуация на фронте и результаты Курской операции. 

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 4 ноября.

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Глава государства заявил, что одной из ключевых тем совещания была ситуация на фронте, в частности на Покровском Кураховском, Торецком и Купянском направлениях.

"Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы", — отметил президент.

По его словам, сейчас в Украине фиксируется увеличение поставок военной помощи от партнеров согласно соответствующим пакетам поддержки. 

"Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии", — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил производителей украинских дронов за выполнение утвержденных планов поставок и поручил министру обороны Рустему Умерову увеличить заказ.

совещание Зеленского
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский заявлял, что у Украины есть точные данные о местах дислокации солдат КНДР на территории РФ. По словам Президента, ВСУ могли бы превентивно ударить по этим лагерям, однако для этого нужно дальнобойное оружие, которое партнеры до сих пор не предоставили.

Ранее мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом США Чарльзом Брауном, где обсудил военную поддержку Сил обороны Украины.

война в Украине Владимир Зеленский Курская область дроны війна ситуация на фронте

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