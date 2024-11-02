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Сирський обговорив з генералом США військову підтримку України

2 листопада 2024 12:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Сирський розмовляв із генералом Брауном
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Увагу було зосереджено на військову підтримку Сил оборони України.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Сирський та Браун
Телефонна розмова із Головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США. Фото: Сирський

У ході бесіди Сирський детально поінформував американського колегу про поточну ситуацію на фронті, яка, за його словами, залишається складною. 

"Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіуса дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах", — заявив Головнокомандувач ЗСУ.

З Брауном вони обговорили важливі потреби Сил оборони України для стримування російської агресії, а також подальші етапи військової підтримки з боку США. 

Сирський підкреслив, що Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США запевнив у повній підтримці ЗСУ та продовженні практичної допомоги у боротьбі з російським агресором.

Сирський обговорив з генералом США військову підтримку України - фото 2
Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо,  США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.

Нещодавно Сирський також провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Головною темою стало посилення військово-технічної підтримки Сил оборони.

Олександр Сирський війна в Україні військова допомога США війна ЗСУ

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