Війна в Україні — Сирський розмовляв із генералом Брауном

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Увагу було зосереджено на військову підтримку Сил оборони України.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Розмова з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США

Телефонна розмова із Головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США. Фото: Сирський

У ході бесіди Сирський детально поінформував американського колегу про поточну ситуацію на фронті, яка, за його словами, залишається складною.

"Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіуса дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах", — заявив Головнокомандувач ЗСУ.

З Брауном вони обговорили важливі потреби Сил оборони України для стримування російської агресії, а також подальші етапи військової підтримки з боку США.

Сирський підкреслив, що Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США запевнив у повній підтримці ЗСУ та продовженні практичної допомоги у боротьбі з російським агресором.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.

Нещодавно Сирський також провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Головною темою стало посилення військово-технічної підтримки Сил оборони.