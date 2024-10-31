Війська КНДР у РФ — Сирський розмовляв із командувачем сил НАТО в Європі

Сирський розмовляв з командувачем сил НАТО в Європі — деталі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Головною темою стало посилення військово-технічної підтримки Сил оборони.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у четвер, 31 жовтня.
Розмова з Головнокомандувачем ЗС США
У центрі розмови була поточна ситуація на фронті, де, за словами Сирського, російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на кількох напрямках, користуючись чисельною перевагою в особовому складі та техніці.
"Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. Саме тому у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України", — заявив Головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, під час розмови не оминули питання щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародної спільноти на залучення військового контингенту Північної Кореї до війни в Україні з боку Росії.
Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що війська КНДР прибудуть на фронт в Україні вже у листопаді. Наразі на кордоні у РФ перебуває щонайменше 2 100 солдатів.
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 12 тисяч солдатів КНДР готові воювати на боці Росії. За його словами, там є і солдати, і офіцери.
Також Зеленський заявив, що наразі немає належної міжнародної реакції на присутність військових Північної Кореї на території Росії.
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