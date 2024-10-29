Сирський зустрівся з норвезьким головнокомандувачем

Ейрік Крістофферсен тисне руку Олександру Сирському. Фото: osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч з норвезьким колегою Ейріком Крістофферсеном. Норвезький головком відвідав Україну.

Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram.

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Олександр Сирський зазначив, що тема розмови стосувалась обстановки на всіх напрямках фронту.

"Окремо виділив схід та південь України, а також Покровський та Харківський напрямки. Ознайомив з перебігом оборонних та наступальних операцій Сил оборони України", — повідомив він.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив Ейріку Крістофферсену, які саме наразі є потреби для українського війська. Йдеться про додаткові системи ППО, критичні номенклатури ракет і боєприпасів, а також постачання дронів й військової техніки.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

"Подякував пану генералу за рішення щодо передачі багатоцільових винищувачів "F-16", за надану військову допомогу та підтримку з боку норвезького уряду і народу загалом задля нашої перемоги над ворогом!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський відреагував на заяву Володимира Путіна, що українські війська нібито оточили у Курській області.

А вчора, 28 жовтня, президент Володимир Зеленський вперше відвідав Ісландію з робочим візитом та розповів, які саме питання щодо України хоче там обговорити.