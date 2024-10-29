Сырский встретился с норвежским главнокомандующим

Эйрик Кристофферсен пожимает руку Александру Сырскому. Фото: osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел встречу с норвежским коллегой Эйриком Кристофферсеном. Норвежский главком посетил Украину.

Об этом сообщил Александр Сырский в Telegram.

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Александр Сырский отметил, что тема разговора касалась обстановки по всем направлениям фронта.

"Отдельно выделил восток и юг Украины, а также Покровское и Харьковское направления. Ознакомил с ходом оборонных и наступательных операций Сил обороны Украины", — сообщил он.

Главнокомандующий ВСУ сообщил Эйрику Кристоферсену, какие именно сейчас есть потребности для украинского войска. Речь идет о дополнительных системах ПВО, критических номенклатурах ракет и боеприпасов, а также поставках дронов и военной техники.

Сообщения Александра Сырского. Фото: скриншот

"Поблагодарил господина генерала за решение о передаче многоцелевых истребителей "F-16", за оказанную военную помощь и поддержку со стороны норвежского правительства и народа в целом ради нашей победы над врагом!" — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Александр Сырский отреагировал на заявление Владимира Путина, что украинские войска якобы оцепили в Курской области.

А вчера, 28 октября, президент Владимир Зеленский впервые посетил Исландию с рабочим визитом и рассказал, какие именно вопросы, касающиеся Украины, хочет там обсудить.