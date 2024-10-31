Войска КНДР в РФ — Сырский разговаривал с командующим силами НАТО в Европе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский, Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженных Сил США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Главной темой стало усиление военно-технической поддержки Сил обороны.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в четверг, 31 октября.

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Телефонный разговор с Главнокомандующим ВС США. Фото: Сырский

В центре разговора была текущая ситуация на фронте, где, по словам Сырского, российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях, пользуясь численным преимуществом в личном составе и технике.

"Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности. Именно поэтому в разговоре с генералом Каволи еще раз подчеркнул важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины", — заявил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, во время разговора не обошли вопрос о безотлагательном и жестком реагировании международного сообщества на привлечение военного контингента Северной Кореи к войне в Украине со стороны России.

Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что войска КНДР прибудут на фронт в Украину уже в ноябре. В настоящее время на границе в РФ находится не менее 2 100 солдат.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 12 тысяч солдат КНДР готовы воевать на стороне России. По его словам, там есть и солдаты и офицеры.

Также Зеленский заявил, что пока нет должной международной реакции на присутствие военных Северной Кореи на территории России.