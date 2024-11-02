Война в Украине - Сырский разговаривал с генералом Брауном

Сырский обсудил с генералом США военную поддержку Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Внимание было сосредоточено на военной поддержке сил обороны Украины.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в субботу, 2 ноября.
Разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США
В ходе беседы Сырский подробно проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте, которая, по его словам, остается сложной.
"Враг не прекращает штурмовые действия на нескольких направлениях, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах", —- заявил Главнокомандующий ВСУ.
С Брауном они обсудили важные потребности Сил обороны Украины для сдерживания российской агрессии, а также дальнейшие этапы военной поддержки со стороны США.
Сырский подчеркнул, что Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США заверил в полной поддержке ВСУ и продолжении практической помощи в борьбе с российским агрессором.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.
Недавно Сырский также провел телефонный разговор с командующим Вооруженными Силами США в Европе , генералом Кристофером Каволи. Главной темой стало усиление военно-технической поддержки сил обороны.
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