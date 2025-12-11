Зеленський обговорив з представниками Трампа гарантії безпеки для України

Нарада Володимира Зеленського з українською та американською командами. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський спільно з українською командою провів онлайн-зустріч із представниками Білого дому. Вони обговорили три документи, які стосуються гарантій безпеки для України після завершення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Україна та США обговорили гарантії безпеки

Участь у зустрічі з американського боку взяли Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Джек Кін і Алексус Гринкевич, та Джош Груенбаум. Крім того, до обговорення приєднався генсек НАТО Марк Рютте.

"Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях — не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат", — сказав Зеленський.

Обговорення гарантій безпеки. Фото: Офіс президента

Президент відмітив, що досягнення домовленостей щодо гарантій безпеки є ключовим аспектом для продовження переговорів.

"Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі пам'ятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобов'язання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову", — наголосив Зеленський.

Сторони домовилися про продовження роботи для того, щоб найближчим часом досягти спільної угоди.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував вимоги Росії передати їй контроль над Донбасом.

А також стало відомо, коли відбудеться зустріч між Україною, США та Європою для обговорення мирного плану президента Дональда Трампа.