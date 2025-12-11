Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив гарантії безпеки з американською командою

Зеленський обговорив гарантії безпеки з американською командою

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 19:22
Зеленський обговорив з представниками Трампа гарантії безпеки для України
Нарада Володимира Зеленського з українською та американською командами. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський спільно з українською командою провів онлайн-зустріч із представниками Білого дому. Вони обговорили три документи, які стосуються гарантій безпеки для України після завершення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 11 грудня.

Реклама
Читайте також:

Україна та США обговорили гарантії безпеки

Участь у зустрічі з американського боку взяли Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Джек Кін і Алексус Гринкевич, та Джош Груенбаум. Крім того, до обговорення приєднався генсек НАТО Марк Рютте.

"Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях — не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат", — сказав Зеленський.

Зеленський провів онлайн-зустріч з представниками Трампа
Обговорення гарантій безпеки. Фото: Офіс президента

Президент відмітив, що досягнення домовленостей щодо гарантій безпеки є ключовим аспектом для продовження переговорів.

"Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі пам'ятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобов'язання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову", — наголосив Зеленський.

Сторони домовилися про продовження роботи для того, щоб найближчим часом досягти спільної угоди.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував вимоги Росії передати їй контроль над Донбасом.

А також стало відомо, коли відбудеться зустріч між Україною, США та Європою для обговорення мирного плану президента Дональда Трампа.

Володимир Зеленський США Україна війна в Україні гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації