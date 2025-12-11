Зеленський обговорив з представниками Трампа гарантії безпеки для України

Зеленський обговорив гарантії безпеки з американською командою
Президент України Володимир Зеленський спільно з українською командою провів онлайн-зустріч із представниками Білого дому. Вони обговорили три документи, які стосуються гарантій безпеки для України після завершення війни.
Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 11 грудня.
Україна та США обговорили гарантії безпеки
Участь у зустрічі з американського боку взяли Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Джек Кін і Алексус Гринкевич, та Джош Груенбаум. Крім того, до обговорення приєднався генсек НАТО Марк Рютте.
"Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях — не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат", — сказав Зеленський.
Президент відмітив, що досягнення домовленостей щодо гарантій безпеки є ключовим аспектом для продовження переговорів.
"Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі пам'ятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобов'язання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову", — наголосив Зеленський.
Сторони домовилися про продовження роботи для того, щоб найближчим часом досягти спільної угоди.
