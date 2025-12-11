Зеленский обсудил с представителями Трампа гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил гарантии безопасности с американской командой
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с украинской командой провел олнайн-встречу с представителями Белого дома. Они обсудили три документа, которые касаются гарантий безопасности для Украины после завершения войны.
Участие во встрече с американской стороны приняли Марко Рубио, Пит Гегсет, Стив Виткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич и Джош Груенбаум. Кроме того, участие в переговорах принял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
