Зеленський не озвучував втрати України в інтервʼю 60 Minutes

Ведучий 60 Minutes Скот Пеллі. Фото: скриншот

У мережі у понеділок, 14 квітня, поширилась інформація, що Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю 60 Minutes назвав втрати країни. Однак, як виявилось, їх озвучив ведучий.

Про це стало відомо з інтервʼю на YouTube-каналі.

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Втрати України

CBS приписала Зеленському слова про 100 тисяч військових та 13 000 цивільних осіб.

Інтервʼю. Фото: скриншот

Насправді втрати озвучив ведучий Скот Пеллі.

"1 700 атак на школи. 600 дітей загинули. 780 лікарень атаковано. 13 тисяч цивільних вбито. До 100 тисяч українських воїнів полягли", — сказав він.

А Зеленський наголосив, що українці платять за цю війну найвищу ціну з усіх можливих — віддають свої життя.

Нагадаємо, український лідер пояснив, яким повинен бути справедливий мир. За його словами, країна не може відпустити питання справедливості.

Раніше Зеленський заявив, що в США переважають російські наративи. Деякі чиновники виправдовують російського диктатора Володимира Путіна.