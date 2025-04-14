Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський не озвучував втрати України — їх сказав ведучий arrow

Зеленський не озвучував втрати України — їх сказав ведучий

14 квітня 2025 11:14
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський не озвучував втрати України в інтервʼю 60 Minutes
Ведучий 60 Minutes Скот Пеллі. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У мережі у понеділок, 14 квітня, поширилась інформація, що Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю 60 Minutes назвав втрати країни. Однак, як виявилось, їх озвучив ведучий.

Про це стало відомо з інтервʼю на YouTube-каналі.

Реклама
Читайте також:

Втрати України

CBS приписала Зеленському слова про 100 тисяч військових та 13 000 цивільних осіб.

null
Інтервʼю. Фото: скриншот

Насправді втрати озвучив ведучий Скот Пеллі.

"1 700 атак на школи. 600 дітей загинули. 780 лікарень атаковано. 13 тисяч цивільних вбито. До 100 тисяч українських воїнів полягли", — сказав він.

А Зеленський наголосив, що українці платять за цю війну найвищу ціну з усіх можливих — віддають свої життя.

Нагадаємо, український лідер пояснив, яким повинен бути справедливий мир. За його словами, країна не може відпустити питання справедливості.

Раніше Зеленський заявив, що в США переважають російські наративи. Деякі чиновники виправдовують російського диктатора Володимира Путіна.

Володимир Зеленський війна ЗСУ вбивство Україна окупанти
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама