Зеленський не озвучував втрати України в інтервʼю 60 Minutes

Зеленський не озвучував втрати України — їх сказав ведучий
У мережі у понеділок, 14 квітня, поширилась інформація, що Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю 60 Minutes назвав втрати країни. Однак, як виявилось, їх озвучив ведучий.
Про це стало відомо з інтервʼю на YouTube-каналі.
Втрати України
CBS приписала Зеленському слова про 100 тисяч військових та 13 000 цивільних осіб.
Насправді втрати озвучив ведучий Скот Пеллі.
"1 700 атак на школи. 600 дітей загинули. 780 лікарень атаковано. 13 тисяч цивільних вбито. До 100 тисяч українських воїнів полягли", — сказав він.
А Зеленський наголосив, що українці платять за цю війну найвищу ціну з усіх можливих — віддають свої життя.
Нагадаємо, український лідер пояснив, яким повинен бути справедливий мир. За його словами, країна не може відпустити питання справедливості.
Раніше Зеленський заявив, що в США переважають російські наративи. Деякі чиновники виправдовують російського диктатора Володимира Путіна.
Читайте Новини.LIVE!