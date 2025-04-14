Зеленский не озвучивал потери Украины в интервью 60 Minutes

Ведущий 60 Minutes Скотт Пелли. Фото: скриншот

В сети в понедельник, 14 апреля, распространилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский в интервью 60 Minutes назвал потери страны. Однако, как оказалось, их озвучил ведущий.

Об этом стало известно из интервью на YouTube-канале.

Реклама

Читайте также:

Потери Украины

CBS приписала Зеленскому слова о 100 тысячах военных и 13 000 гражданских лиц.

Интервью. Фото: скриншот

На самом деле потери озвучил ведущий Скотт Пелли.

"1 700 атак на школы. 600 детей погибли. 780 больниц атаковано. 13 тысяч гражданских убито. До 100 тысяч украинских воинов погибли", — сказал он.

А Зеленский подчеркнул, что украинцы платят за эту войну самую высокую цену из всех возможных — отдают свои жизни.

Напомним, украинский лидер объяснил, каким должен быть справедливый мир. По его словам, страна не может отпустить вопрос справедливости.

Ранее Зеленский заявил, что в США преобладают российские нарративы. Некоторые чиновники оправдывают российского диктатора Владимира Путина.