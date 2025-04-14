Зеленский не озвучивал потери Украины в интервью 60 Minutes

Зеленский не озвучивал потери Украины — их сказал ведущий
В сети в понедельник, 14 апреля, распространилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский в интервью 60 Minutes назвал потери страны. Однако, как оказалось, их озвучил ведущий.
Об этом стало известно из интервью на YouTube-канале.
Потери Украины
CBS приписала Зеленскому слова о 100 тысячах военных и 13 000 гражданских лиц.
На самом деле потери озвучил ведущий Скотт Пелли.
"1 700 атак на школы. 600 детей погибли. 780 больниц атаковано. 13 тысяч гражданских убито. До 100 тысяч украинских воинов погибли", — сказал он.
А Зеленский подчеркнул, что украинцы платят за эту войну самую высокую цену из всех возможных — отдают свои жизни.
Напомним, украинский лидер объяснил, каким должен быть справедливый мир. По его словам, страна не может отпустить вопрос справедливости.
Ранее Зеленский заявил, что в США преобладают российские нарративы. Некоторые чиновники оправдывают российского диктатора Владимира Путина.
Читайте Новини.LIVE!