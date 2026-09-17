Удар по аеродрому в Ростові та Ярославському НПЗ: заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Українські спецслужби здійснили успішні атаки на Ярославський нафтопереробний завод та військовий аеродром у Ростові, уразивши ворожі літаки й гелікоптери. Володимир Зеленський підтвердив результати спецоперацій і наголосив на необхідності для Росії обрати мир.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву президента.

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Зеленський підтвердив атаки України по РФ і назвав втрати

За його даними, атака на ростовське летовище, яку реалізувала Служба безпеки України, виявилася успішноою. Там підтверджено ураження трьох гелікоптерів, одного літака Ан-12 та двох бортів Ан-26.

В операції взяли участь представники СБУ, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки та Сил безпілотних систем. Окрім дій наземних і повітряних підрозділів, глава держави також вказав на наявність хороших результатів в акваторії Чорного моря, але не став давати додаткові подробиці щодо цих операцій.

"Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", — резюмував глава держави.

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Новини.LIVE раніше повідомляли, що в ніч проти 17 вересня армія РФ здійснила комбінаний обстріл ракетами та безпілотниками по восьми областях України, пошкодивши об'єкти енергетичної мережі та житлові будинки в Києві та Одесі. Президент Володимир Зеленський відзначив, що саме цієї ночі американські законодавці проголосували за масштабний санкційний пакет авторства Ліндсі Грема, здатний підштовхнути керівництво РФ до припинення війни.

Також 16 вересня з'ясувалося, що російському Воронежі представники партизанського руху "АТЕШ" успішно вивели з ладу електропідстанцію поряд із заводом "ВЗПП-Сборка". Це підприємство є ключовим постачальником електронних мікросхем і деталей для російського військово-промислового комплексу, зокрема для виробництва ракет та систем протиповітряної оборони.