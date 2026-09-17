Зеленський про ухвалення закону Ліндсі Грема та нічний удар РФ

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російська армія вночі, 17 вересня, атакувала ракетами та дронами вісім регіонів України, поціливши в енергетику й житлові будинки в Києві та Одесі. Володимир Зеленський назвав символічним, що саме цієї ночі Палата представників США підтримала санкційний законопроєкт Ліндсі Грема, який, на його думку, здатний примусити Кремль до миру.

Про це Володимир Зеленський висловився на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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США ухвалили законопроєкт про санкції

Палата представників США схвалила санкційний законопроєкт Ліндсі Грема одночасно з черговим масованим комбінованим ударом РФ по Україні, внаслідок якого постраждали понад десять людей. Президент Володимир Зеленський наголосив, що лише потужний економічний тиск здатен зупинити війну та змусити Москву до миру.

Наслідки удару по Києву 17 вересня. Фото: ДСНС

Цієї ночі та вранці росіяни били по цивільній інфраструктурі, застосувавши балістичне озброєння, інші типи ракет і безпілотники. Частину постраждалих людей довелося госпіталізувати до лікарень. Під ударами опинилися енергетичні об'єкти, зафіксовано численні влучання по звичайних житлових будинках.

Гасіння пожежі в Одесі. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський підкреслив показовість того, що чергова масштабна атака загарбників відбулася саме в ніч голосування на Капітолійському пагорбі, де Палата представників Конгресу США підтримала санкційний документ авторства сенатора Ліндсі Грема.

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"Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали", — заявив Зеленський.

Глава держави також висловив вдячність усім членам Палати представників, лідерам американського Конгресу та сенаторам за ухвалення штрафних заходів проти країни-агресора.

Новини.LIVE інформували, що палата представників США ухвалила комплексний законопроєкт про суворі економічні обмеження проти РФ, співавтором якого був сенатор Ліндсі Грем. Конгресмен Майкл Маккол наголосив, що цей документ покликаний заблокувати ресурсне забезпечення російської армії та підштовхнути керівництво Кремля до переговорів. Тепер нормативний акт передадуть на підпис Дональду Трампу, який висловив готовність його затвердити.

У Києві внаслідок комбінованого удару поранень зазнали щонайменше 16 громадян, серед яких двоє неповнолітніх. Водночас руйнувань зазнала й Одеса. Там ворожі снаряди пошкодили житлову багатоповерхівку, кількість постраждалих мешканців продовжує збільшуватися, а на місцях прильотів працюють аварійні служби.