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Зеленский высказался о законе Грема после атаки России

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17 сентября 2026 09:29
Зеленский о принятии закона Линдси Грэма и ночном ударе РФ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В ночь на 17 сентября российская армия нанесла ракетные и дронные удары по восьми регионам Украины, поразив объекты энергетики и жилые дома в Киеве и Одессе. Владимир Зеленский назвал символичным то, что именно в эту ночь Палата представителей США поддержала законопроект о санкциях Линдси Грэма, который, по его мнению, способен заставить Кремль пойти на мир.

Об этом Владимир Зеленский заявил на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

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США приняли законопроект о санкциях

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях Линдси Грэма одновременно с очередным массированным комбинированным ударом РФ по Украине, в результате которого пострадали более десяти человек. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что только мощное экономическое давление способно остановить войну и заставить Москву пойти на мир.

Обстріл України 17 вересня
Последствия удара по Киеву 17 сентября. Фото: ГСЧС

Этой ночью и утром россияне наносили удары по гражданской инфраструктуре, применив баллистическое вооружение, другие типы ракет и беспилотники. Часть пострадавших пришлось госпитализировать в больницы. Под ударами оказались энергетические объекты, зафиксированы многочисленные попадания по обычным жилым домам.

Обстріл України наслідки фото
Тушение пожара в Одессе. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул показательность того, что очередная масштабная атака захватчиков произошла именно в ночь голосования на Капитолийском холме, где Палата представителей Конгресса США поддержала санкционный документ, автором которого является сенатор Линдси Грэм.

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«Именно законопроект Линдси Грэма и другие решительные санкционные меры со стороны наших партнеров против источника этой войны, против России, — это чрезвычайно мощный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и заставить Россию установить мир. Санкции должны быть жесткими, чтобы вся работа во имя мира, и в частности наши совместные с Америкой, Европой и другими друзьями дипломатические усилия, принесли результат», — заявил Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность всем членам Палаты представителей, лидерам американского Конгресса и сенаторам за принятие штрафных мер против страны-агрессора.

Новини.LIVE сообщали, что Палата представителей США приняла комплексный законопроект о жестких экономических ограничениях против РФ, соавтором которого был сенатор Линдси Грэм. Конгрессмен Майкл Маккол подчеркнул, что этот документ призван заблокировать ресурсное обеспечение российской армии и подтолкнуть руководство Кремля к переговорам. Теперь нормативный акт передадут на подпись Дональду Трампу, который выразил готовность его утвердить.

В Киеве в результате комбинированного удара ранения получили по меньшей мере 16 граждан, среди которых двое несовершеннолетних. В то же время разрушениям подверглась и Одесса. Там вражеские снаряды повредили жилой многоэтажный дом, число пострадавших жильцов продолжает расти, а на местах прилетов работают аварийные службы.

Владимир Зеленский санкции против России США обстрелы война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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