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Головна Новини дня АТЕШ провів диверсію на важливому для ракетобудування Росії заводі

АТЕШ провів диверсію на важливому для ракетобудування Росії заводі

Ua ru
16 вересня 2026 07:50
АТЕШ заявив про диверсію на заводі з виробництва електроніки для ракет РФ
Завод "ВЗПП-Сборка" у Воронежі. Фото: росЗМІ

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про диверсію на електропідстанції біля російського заводу "ВЗПП-Сборка" у Воронежі. Підприємство виробляє електронні компоненти для ракет та систем протиповітряної оборони ЗС РФ.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".

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Завод ВЗПП-Сборка
Пожежа на електропідстанції заводу "ВЗПП-Сборка". Фото: "АТЕШ"

"АТЕШ" показав свою диверсію

У русі заявили, що їхній агент після тривалої підготовки проник на електропідстанцію, яка забезпечує живлення підприємства, обійшов охорону та вивів із ладу головну розподільчу шафу.

За інформацією "АТЕШ", після цього на заводі стався різкий перепад напруги, що призвів до знеструмлення виробничих цехів.

Також в "АТЕШ" зазначили, що агент після виконання завдання безпечно залишив місто.

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Чим займається завод

За даними "АТЕШ", завод "ВЗПП-Сборка" виготовляє інтегральні мікросхеми, силові ключі та блоки живлення для бортових комп'ютерів і навігаційних систем російських крилатих ракет Х-101.

Крім того, на підприємстві виробляють компоненти автоматизації та блоки керування для ракетних комплексів "Іскандер-К", а також напівпровідники для радарів і систем управління вогнем ЗРГК "Панцир-С1".

В "АТЕШ" стверджують, що через пошкодження підстанції відновлення повноцінної роботи заводу тривало кілька тижнів. За цей час партизани також зірвали терміни постачання окремих електронних компонентів, що призвело до затримок у виробництві ракет і комплексів ППО.

Завод ВЗПП-Сборка
Повідомлення руху "АТЕШ". Фото: скриншот

Зазначимо, що в червні завод був атакований українськими крилатими ракетами. Тоді були зафіксовані точні влучання.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про диверсію руху "АТЕШ" у Курській області РФ. Партизани пошкодили телекомунікаційне обладнання, через що російські військові підрозділи залишилися без стабільного зв'язку.

Також Новини.LIVE писав про підготовку російських полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. За даними "АТЕШ", на навчальних об'єктах відновлюють інфраструктуру та готують місця для розміщення великої кількості військових.

завод диверсія війна в Україні Росія АТЕШ
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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