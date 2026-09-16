АТЕШ сообщил о диверсии на заводе по производству электроники для ракет РФ

Завод «ВЗПП-Сборка» в Воронеже. Фото: российские СМИ

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о диверсии на электроподстанции возле российского завода "ВЗПП-Сборка" в Воронеже. Предприятие производит электронные компоненты для ракет и систем противовоздушной обороны ВС РФ.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".

Реклама

Пожар на электроподстанции завода "ВЗПП-Сборка". Фото: "АТЕШ"

"АТЕШ" показал свою диверсию

В движении заявили, что их агент после длительной подготовки проник на электроподстанцию, которая обеспечивает питание предприятия, обошел охрану и вывел из строя главный распределительный шкаф.

По информации "АТЕШ", после этого на заводе произошел резкий перепад напряжения, что привело к обесточиванию производственных цехов.

Реклама

Также в "АТЕШ" отметили, что агент после выполнения задания безопасно покинул город.

Читайте также:

Чем занимается завод

По данным "АТЕШ", завод "ВЗПП-Сборка" производит интегральные микросхемы, силовые ключи и блоки питания для бортовых компьютеров и навигационных систем российских крылатых ракет Х-101.

Реклама

Кроме того, на предприятии производят компоненты автоматизации и блоки управления для ракетных комплексов "Искандер-К", а также полупроводники для радаров и систем управления огнем ЗРПК "Панцирь-С1".

В "АТЕШ" утверждают, что из-за повреждения подстанции восстановление полноценной работы завода продолжалось несколько недель. За это время партизаны также сорвали сроки поставок отдельных электронных компонентов, что привело к задержкам в производстве ракет и комплексов ПВО.

Реклама

Сообщение движения "АТЕШ". Фото: скриншот

Отметим, что в июне завод был атакован украинскими крылатыми ракетами. Тогда были зафиксированы точные попадания.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о диверсии движения "АТЕШ" в Курской области РФ. Партизаны повредили телекоммуникационное оборудование, из-за чего российские военные подразделения остались без стабильной связи.

Также Новини.LIVE писал о подготовке российских полигонов к возможной новой волне мобилизации. По данным "АТЕШ", на учебных объектах восстанавливают инфраструктуру и готовят места для размещения большого количества военных.