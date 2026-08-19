"АТЕШ" вдарив по комунікаціях 83-ї бригади РФ у Курській області

Підпал. Фото: Freepik

Партизанський рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію на Курщині, ліквідувавши три російські вишки зв'язку. Внаслідок цього було порушено закритий обмін даними між командними пунктами Росії, що суттєво вдарило по координації 83-ї десантно-штурмової бригади та 1443-го мотострілецького полку російських військ.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт партизанів "АТЕШ".

Партизани "АТЕШ" пошкодили вишки зв'язку на Курщині

Російські військові на Курському напрямку зіткнулися з масштабними проблемами в координації своїх дій фронт. Причиною стала успішна операція агентів підпільного руху "АТЕШ". Партизанам вдалося вивести з ладу одразу три вишки зв'язку, які розташовувалися неподалік населених пунктів Свердликово, Мала Локня та Дар'їно.

Місця підпалів вишок зв'язку. Фото: АТЕШ

Саме ці вишки відігравали ключову роль у забезпеченні закритих каналів для передачі даних і зв'язували між собою командні пункти угруповань РФ на цій ділянці.

Через відсутність стабільного зв'язку передача наказів та обмін оперативною інформацією зазнали критичних збоїв. Найгірша ситуація з комунікацією склалася між 1443-м мотострілецьким полком та 83-ю окремою гвардійською десантно-штурмовою бригадою російської армії. Через відсутність зв'язку узгодження їхніх спільних дій практично зупинилося. Також вони втратили можливість швидко та адекватно реагувати на зміну бойової обстановки, загальний темп їхніх операцій значно впав.

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Тим часом російське командування намагається якомога швидше знайти тимчасові рішення для відновлення втраченого управління.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що російські війська ведуть оновлену тактику ведення розвідки за допомогою замаскованих безпілотників, які мають режим "очікування". Ці апарати акустично фіксують переміщення автотранспорту, після чого передають координати для наведення та коригування наступних вогневих ударів.

Водночас російська армія збирає наступальний потенціал на Добропільському та Костянтинівському напрямках із метою виходу до Слов'янсько-Краматорської агломерації. За задумом російського командування, об'єднання цих векторів атаки має створити плацдарм для масштабного охоплення українських оборонних вузлів із тилу та південного флангу.