Експерт: РФ посилює наступ на Костянтинівку та Добропілля

Чоловік поруч із зруйнованим будинком у Добропіллі. Фото: Frontliner

Російські війська зосереджують зусилля одразу на Костянтинівському та Добропільському напрямках, намагаючись створити умови для подальшого просування до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Противник прагне об'єднати ці напрямки та створити можливості для охоплення агломерації з півдня і тилу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE зазначив військовий оглядач Василь Пехньо.

Яка мета РФ на Костянтинівському та Добропільському напрямках

За словами Пехньо, російські війська прагнуть об'єднати зусилля двох напрямків. Це, на його думку, може створити для противника південний коридор для просування в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Водночас РФ може намагатися охопити агломерацію не лише з півдня, а й створити умови для удару з тилу.

"Ворог прагне об'єднати зусилля цих двох напрямків, тому що вони складають таку південну потенційну смугу для просування в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації", — пояснив військовий оглядач.

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Саме тому, за його словами, російські війська активніше діють під Добропіллям та на Костянтинівському напрямку.

Чому РФ намагається зайти в міста

Пехньо зазначив, що російські війська мають чисельну перевагу в піхоті. Цей фактор стає особливо важливим під час боїв у міській забудові.

За словами оглядача, більша кількість штурмовиків дає росіянам більше можливостей використовувати як укриття зруйновані будинки, господарські споруди, підвали, погреби та промислові об'єкти.

"Коли зав'язуються бої безпосередньо у місті, у ворога виникає значно більше переваг, тому що більша кількість штурмовиків має значно більшу можливість для укриттів", — сказав Пехньо.

Водночас російські війська використовують керовану авіаційну зброю, яка дозволяє знищувати укриття українських військових. Через це, за словами оглядача, противник намагається спочатку закріпитися в міській забудові, а потім поступово просуватися далі.

Подібну тактику Пехньо пов'язує, зокрема, з діями РФ у Костянтинівці та Часовому Яру. Російські війська також намагаються просуватися у напрямку Лимана, однак наразі, за його словами, досягти там бажаного результату їм не вдається.

Яка проблема виникає у російських військ

Водночас міська забудова створює проблеми не лише для української оборони, а й для російських військ. Йдеться передусім про логістику.

Як пояснив Пехньо, після проникнення штурмових груп у місто виникає питання їхнього забезпечення. Російським військам потрібно доставляти боєприпаси, техніку та інші необхідні ресурси до підрозділів, які можуть опинитися фактично в ізоляції.

"Це логістика, як доставити, логістично якось забезпечити війська, які вже перебувають десь в ізоляції в містах", — зазначив оглядач.

За його словами, ця проблема є актуальною для обох сторін, однак для російських військ вона стає особливо важливою під час спроб закріпитися в міській забудові.

Водночас ситуація на Донеччині залишається динамічною, а подальший розвиток подій залежатиме від спроможності сторін утримувати та посилювати свої позиції на ключових напрямках.

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