Експерт: РФ посилює наступ на Костянтинівку та Добропілля

Мужчина возле разрушенного дома в Доброполье. Фото: Frontliner

Российские войска сосредотачивают усилия одновременно на Константиновском и Добропольском направлениях, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения к Славянско-Краматорской агломерации. Противник стремится объединить эти направления и создать возможности для окружения агломерации с юга и с тыла.

Об этом в эфире Ранок.LIVE отметил военный обозреватель Василий Пехньо.

Какова цель РФ на Константиновском и Добропольском направлениях

По словам Пехньо, российские войска стремятся объединить усилия двух направлений. Это, по его мнению, может создать для противника южный коридор для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

В то же время РФ может пытаться охватить агломерацию не только с юга, но и создать условия для удара с тыла.

"Враг стремится объединить усилия этих двух направлений, поскольку они образуют потенциальную южную полосу для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил военный обозреватель.

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Именно поэтому, по его словам, российские войска активнее действуют в районе Доброполья и на Константиновском направлении.

Почему РФ пытается войти в города

Пехньо отметил, что российские войска имеют численное превосходство в пехоте. Этот фактор становится особенно важным во время боев в городской застройке.

По словам обозревателя, большее количество штурмовиков дает россиянам больше возможностей использовать в качестве укрытий разрушенные дома, хозяйственные постройки, подвалы, погреба и промышленные объекты.

"Когда бои завязываются непосредственно в городе, у противника появляется гораздо больше преимуществ, поскольку большее количество штурмовиков имеет гораздо больше возможностей для укрытий", — сказал Пехньо.

В то же время российские войска используют управляемое авиационное оружие, которое позволяет уничтожать укрытия украинских военных. Из-за этого, по словам обозревателя, противник пытается сначала закрепиться в городской застройке, а затем постепенно продвигаться дальше.

Подобную тактику Пехньо связывает, в частности, с действиями РФ в Константиновке и Часовом Яре. Российские войска также пытаются продвигаться в направлении Лимана, однако пока, по его словам, достичь там желаемого результата им не удается.

Какая проблема возникает у российских войск

В то же время городская застройка создает проблемы не только для украинской обороны, но и для российских войск. Речь идет прежде всего о логистике.

Как пояснил Пехньо, после проникновения штурмовых групп в город возникает вопрос их обеспечения. Российским войскам необходимо доставлять боеприпасы, технику и другие необходимые ресурсы подразделениям, которые могут оказаться фактически в изоляции.

"Это логистика: как доставить, как логистически обеспечить войска, которые уже находятся где-то в изоляции в городах", — отметил обозреватель.

По его словам, эта проблема актуальна для обеих сторон, однако для российских войск она становится особенно важной при попытках закрепиться в городской застройке.

В то же время ситуация в Донецкой области остается динамичной, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности сторон удерживать и укреплять свои позиции на ключевых направлениях.

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