Россияне применяют новую тактику для фиксации движения транспорта

Российские военные. Фото илюстративное: росЗМІ

Враг применяет новую тактику наблюдения. Российские дроны-"ждуны" скрываются вне поля зрения водителя и используют микрофон для фиксации проезда транспорта. Таким образом оккупанты могут выявлять движение техники и передавать полученную информацию для дальнейшего планирования ударов.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в своём Facebook, передаёт Новини.LIVE.

Как работает новая тактика врага

По имеющейся информации, "ждуны" могут находиться в местах, где их сложно заметить с дороги, и вести скрытое наблюдение за транспортом.

Атака дронов-"ждунов". Фото: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Использование микрофона позволяет фиксировать момент проезда автомобилей и, вероятно, собирать информацию о движении транспорта.

Водителям следует быть внимательными во время движения и обращать внимание на подозрительных людей или предметы вблизи дороги. В случае обнаружения возможной деятельности вражеских агентов следует сообщить в соответствующие службы.

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Что такое дроны-"ждуны"

Дроны-"ждуны" — это тактические FPV-беспилотники или боеприпасы, которые оккупанты прячут в засадах (вдоль дорог, в рощах или за дворами) вне поля зрения для неожиданной атаки на транспорт и пехоту. Они могут находиться в режиме ожидания более суток, активируясь с помощью микрофона при появлении звука двигателя или через другие датчики.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия накопила около 6,2 тысячи ударных дронов "Герань" различных версий. По данным украинской военной разведки, РФ формирует запасы для масштабных комбинированных ударов, поскольку производственные возможности не позволяют ей постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время ночной атаки россияне запустили по Украине 133 беспилотника. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 111 вражеских БПЛА, среди которых были ударные дроны типа Shahed, в частности реактивные модификации, а также "Герберы" и "Пародии".