ГУР повідомило про накопичення 6200 дронів-камікадзе в Росії

Ударний безпілотник. Фото: росЗМІ

За даними української воєнної розвідки, на серпень 2026 року Росія вже накопичила близько 6,2 тисячі ударних дронів "Герань" різних версій. Втім, виробничі обмеження поки не дозволяють ворогу тримати постійно високу інтенсивність їх запусків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Мілітарний".

Росія накопичує дрони для атак по Українв

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на серпень 2026 року на озброєнні РФ перебуває приблизно 6,2 тисячі безпілотників-камікадзе "Герань", випущених у різних версіях. Ворожі сили накопичують ці апарати виключно для проведення масштабних комбінованих ударів по українських територіях.

У відомстві пояснили, що через обмежені темпи виробництва Кремль наразі не здатний підтримувати стабільно високу інтенсивність запусків упродовж тривалого часу, що й змушує його попередньо формувати великі запаси.

Коли росіяни накопичують значну кількість техніки, наймасштабніші одночасні нальоти можуть охоплювати від 600 до 1000 безпілотників. У періоди між такими масованими хвилями кількість запущених за один раз апаратів зазвичай становить від 150 до 200 одиниць, тоді як у пікові дні звичайних атак цей показник досягає приблизно 300 штук. Водночас, як звернули увагу військові, подекуди було зафіксовано різке зростання активності: наприклад, у добу з 13 по 14 травня окупанти випустили близько 1600 БпЛА різних типів.

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Раніше вже фіксувалися нові рекорди за кількістю задіяних дронів, коли місячні показники сягали 6000–6500 одиниць. Аналогічний обсяг у понад 6000 запусків за місяць фіксували й у липні 2025 року.

Подібні паузи дають українській протиповітряній обороні додатковий час для підготовки до відбиття нових масштабних нальотів. Окрім дронів, російські війська також масово застосовують керовані авіаційні бомби.

"З урахуванням того, що виробництво ворогом дронів типу "Герань-4" та "Герань-5" складає близько 3 тисяч одиниць на місяць, без урахування версії "Герань-2", Росія наразі все ще не здатна здійснювати високоінтенсивні запуски протягом усього місяця", — повідомили військові.

Разом з тим, як повідомляли Новини.LIVE, Росія активізувала розробку реактивних безпілотників, які за своїми характеристиками наближаються до крилатих ракет. Так російське військо розраховує ефективніше пробивати та виснажувати систему української протиповітряної оборони.

Відомо, що російський оборонпром здатен щомісяця випускати до 80 одиниць нових ракет S8000 "Бандероль", розроблених підприємством "Кронштадт". Основним майданчиком для пусків цього озброєння загарбники зазвичай обирають території тимчасово окупованого Криму.

За даними Вадима Скібіцького, станом на 3 серпня військово-промисловий комплекс РФ уже повністю виконав річне завдання з випуску протикорабельних ракет "Онікс" та "Циркон".

Нещодавно українське військове командування ухвалило рішення приховати від загалу точну статистику щодо кількості задіяних ворожих ракет під час масованих обстрілів. Як зазначають у виданні Bloomberg, таке коригування формату офіційних зведень є вимушеним заходом для підвищення рівня безпеки.